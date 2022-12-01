Політика

Генсек НАТО: Поки що рано говорити про передачу Україні систем ППО “Патріот”

1 Грудня 2022 20:47
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зброя

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що поки що рано приходити до будь-яких висновків у зв’язку з проханням Польщі перекинути в Україну запропоновані їй Німеччиною системи ППО “Патріот”.

“Важливо відокремити дискусію про тих трьох “Патріотів”, які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі, від питання щодо додаткової ППО для України”, – заявив Столтенберг на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

“Ми всі згодні з гострою необхідністю допомогти Україні, у тому числі із системами ППО”, – сказав він, додавши, що забезпечення справної роботи вже поставлених систем так само важливо, як і передача Україні нових.

Як він зазначив, важливо зрозуміти: справа не лише у постачанні нової зброї, а й у забезпеченні роботи вже поставленої – у постачанні боєприпасами, у запасних частинах та обслуговуванні техніки.

У середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО “Патріот”.


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