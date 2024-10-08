Кримінал

Генпрокурор Костін звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури
8 Жовтня 2024 19:46
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корупція, прокуратура
Дмитро Вербицький / Фото: Офіс генерального прокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав  заяву на звільнення з органів прокуратури свого колишнього заступника Дмитра Вербицького.

Про це розповів генпрокурор в інтервʼю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Щодо службового розслідування, яке було розпочато — воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького”, — сказав Костін.

Раніше “Схеми” встановили, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.


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