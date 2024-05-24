Генеральний штаб Ірану оприлюднив звіт щодо загибелі президента Раїсі

Влада Ірану оприлюднила попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі.

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що військові зібрали та оцінили технічну та загальну інформацію щодо авіакатастрофи, проте для оцінки деяких даних потрібно більше часу.

У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв’язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

“У частинах вертольота, що розбився, не було слідів куль чи подібних зовнішніх предметів”, – йдеться у звіті.

Натомість вказується, що через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими, а до місця аварії вдалося дістатися лише ближче до ранку.