Суспільство

Генеральний штаб Ірану оприлюднив звіт щодо загибелі президента Раїсі

24 Травня 2024 09:00
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іран
Ібрагім Раїсі / Getty Images

Влада Ірану оприлюднила попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота з президентом країни Ібрагімом Раїсі.

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що військові зібрали та оцінили технічну та загальну інформацію щодо авіакатастрофи, проте для оцінки деяких даних потрібно більше часу.

У звіті йдеться, що гелікоптер здійснював рух за заданим маршрутом і не змінював його, а пілот зв’язувався з колегами інших двох вертольотів за півтори хвилини до аварії.

“У частинах вертольота, що розбився, не було слідів куль чи подібних зовнішніх предметів”, – йдеться у звіті.

Натомість вказується, що через географічну складність регіону, холодну та туманну погоду, пошуково-рятувальні роботи були тривалими, а до місця аварії вдалося дістатися лише ближче до ранку.


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