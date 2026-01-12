Трамп розглядає можливість військового втручання в Ірані, — CNN

Президент США Дональд Трамп розглядає низку можливих варіантів реагування на події в Ірані після смертельних антиурядових протестів. Серед них — як потенційні військові дії, так і кроки без застосування сили.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців.

Дональда Трампа впродовж останніх днів ознайомили з різними планами втручання у ситуацію в Ірані. Обговорення відбувається на тлі зростання кількості загиблих і затриманих під час протестів у країні.

За даними джерел, частина варіантів передбачає удари по структурах безпеки в Тегерані, які залучені до придушення протестів. Водночас в адміністрації висловлюють занепокоєння, що військові дії можуть мати зворотний ефект — зокрема, згуртувати населення навколо іранської влади або спровокувати відповідь з боку Ірану.

Окрім військових сценаріїв, розглядаються й альтернативні кроки, які не передбачають завдання ударів. Серед них — кібератаки на військові чи режимні об’єкти, запровадження нових санкцій проти представників іранської влади або окремих секторів економіки, зокрема енергетичного й банківського.

Також адміністрація США вивчала можливість надання технологій для забезпечення доступу до інтернету в Ірані, щоб допомогти протестувальникам обходити інформаційні обмеження. Подібні заходи, як зазначається, вже застосовувалися під час протестів у 2022 році.

Остаточного рішення щодо втручання Трамп поки не ухвалив, однак, за словами посадовців, він серйозно розглядає подальші дії. При цьому варіанти, які перебувають на столі, не передбачають введення американських сухопутних військ на територію Ірану.

Тим часом спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Калібаф заявив, що в разі військового втручання США Тегеран розглядатиме американські військові та комерційні об’єкти як законні цілі для відповіді. Він також зазначив, що Іран не обмежуватиметься реакцією лише після фактичних дій.

За даними організації Human Rights Activists in Iran, за останні 15 днів під час протестів у країні було заарештовано щонайменше 10 675 осіб, зокрема 169 дітей, а кількість загиблих протестувальників становить щонайменше 490 осіб. CNN зазначає, що не може незалежно перевірити ці дані.

Сам Трамп раніше заявляв, що у разі застосування смертельного насильства проти протестувальників США “втрутяться”, наголошуючи, що це не означає введення військ, але може передбачати завдання “дуже болючих ударів”.