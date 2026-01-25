Зеленський прибув до Вільнюса на заходи до річниці Січневого повстання

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вільнюса для участі в заходах до річниці Січневого повстання. У межах візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров. За його словами, у Вільнюсі Володимир Зеленський проведе зустрічі з президентами Литви та Польщі Гітанасом Науседою та Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника, за підсумками яких запланована спільна пресконференція о 17:00 за київським часом.

Також президенти разом візьмуть участь у церемоніальних заходах до 163-ї річниці Січневого повстання — збройного виступу народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства.

Січневе повстання проходило під гаслом «За нашу і вашу свободу» та є спільним історичним досвідом польського, литовського, білоруського та українського народів.