        Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував вирок суду вбивці підлітка Максима Матерухіна

        Сергій Бордовський
        22 Вересня 2025 17:51
        Генеральний прокурор України Руслан Кравченко / Скриншот з відео
        Генеральний прокурор України Руслан Кравченко / Скриншот з відео

        Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував вирок Шевченківського районного суду Києва, який визнав колишнього працівника Управління державної охорони Артема Косова винним в умисному вбивстві 16-річного Максима Матерухіна та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

        «Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення», — наголосив Кравченко. Він зазначив, що вирок є важливим не лише для родини загиблого, але й для всього суспільства: «Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей».

        Генпрокурор нагадав, що наступного дня Максим мав би відзначати день народження, але «цього ніколи не станеться, бо Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя».

        Кравченко подякував прокурорам, слідчим і суду за проведену роботу та підкреслив: його принципова позиція полягає в тому, що кожен, хто вбив дитину, повинен отримати найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

        «Разом з керівниками обласних прокуратур ми й надалі будемо стояти на захисті дітей по всій країні. Щоб ніхто навіть не смів дивитися в бік дитини з думкою про злочин. Щоб кожен знав: за такий злочин буде лише одне — найсуворіше покарання», — підкреслив очільник Офісу Генпрокурора.

        Він додав, що життя дитини є найвищою цінністю, яку держава повинна захищати.


