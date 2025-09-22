Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував вирок суду вбивці підлітка Максима Матерухіна

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував вирок Шевченківського районного суду Києва, який визнав колишнього працівника Управління державної охорони Артема Косова винним в умисному вбивстві 16-річного Максима Матерухіна та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

«Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення», — наголосив Кравченко. Він зазначив, що вирок є важливим не лише для родини загиблого, але й для всього суспільства: «Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей».

Генпрокурор нагадав, що наступного дня Максим мав би відзначати день народження, але «цього ніколи не станеться, бо Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя».

Реклама

Реклама

Кравченко подякував прокурорам, слідчим і суду за проведену роботу та підкреслив: його принципова позиція полягає в тому, що кожен, хто вбив дитину, повинен отримати найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

«Разом з керівниками обласних прокуратур ми й надалі будемо стояти на захисті дітей по всій країні. Щоб ніхто навіть не смів дивитися в бік дитини з думкою про злочин. Щоб кожен знав: за такий злочин буде лише одне — найсуворіше покарання», — підкреслив очільник Офісу Генпрокурора.

Він додав, що життя дитини є найвищою цінністю, яку держава повинна захищати.