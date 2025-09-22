        Суспільство

        Суд присудив довічне ув’язнення вбивці підлітка на фунікулері — рідні вбачають справедливість (відео)

        Сергій Бордовський
        22 Вересня 2025 16:01
        Скріншот з відео facebook.com/yan.dobronosov
        Скріншот з відео facebook.com/yan.dobronosov

        Шевченківський районний суд Києва 22 вересня 2025 року виніс вирок Артему Косову — колишньому працівнику Управління державної охорони (УДО), обвинуваченому у вбивстві 16-річного підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд визнав його винним у умисному вбивстві та призначив довічний термін ув’язнення.

        Рідні загиблого радіють вироку. Як зазначив відомий фотожурналіст Ян Доброносов, «мало хто вірив у справедливе рішення суду. Але воно є».

        Трагедія сталася 7 квітня 2024 року на верхній станції фунікулера у Києві, поблизу Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря.

        Підліток Максим Матерухін виходив з вагона фунікулера останнім. Артем Косов нібито спершу звертався до групи підлітків, питав, чи готові вони служити в армії, потім, коли Максим вийшов, штовхнув його. Хлопець впав, розбив голову об скло та отримав смертельний поріз шиї.

        Обвинувачений Артем Косов — співробітник УДО, на момент інциденту був у стані алкогольного та, за даними ЗМІ, й наркотичного сп’яніння.

        В захисті він заявляв, що не мав наміру вбивати, називав подію «трагічною випадковістю», просив перекваліфікувати обвинувачення з умисного вбивства на вбивство з необережності.

        Протягом року суд заслухав свідків — друзів загиблого, свідків з фунікулера, працівників, провів експертизи та слідчі експерименти.

        Обвинувачення у справі підтримувала сторона прокуратури, зокрема генеральний прокурор Руслан Кравченко.

        Прокурори вимагали довічного ув’язнення, стверджуючи, що у справах є достатньо доказів умислу. Захист просив перекваліфікування на менш тяжку статтю — вбивство з необережності, заперечував умисел.


