Генерала Красильникова звільнили з посади командувача ОК Північ

Командувача Оперативного командування “Північ” генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади. За словами військового, причин звільнення йому не пояснювали.

Про це повідомляє Суспільне.

Наказ підписано 7 березня. Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву. На питання, з чим може бути пов’язане це звільнення, Красильников відповів, що “припускає, але поки що не хоче про це розмовляти”.

Також він зазначив, що не бачить суттєвих причин для свого звільнення, зокрема мова про ситуацію на Курщині.

“Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого звільнення. І події на Курщині… Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді 2024 року”.

За інформацією Красильникова, його наступником на посаді командувача ОК “Північ” вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який до цього був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Нагадаємо, про звільнення Красильникова вночі з 11 на 12 березня повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла. За її словами, головнокомандувач ЗСУ Сирський звільнив Красильникова попри позицію командувача Сухопутних військ Драпатого.