Генерал Сирський: Ми готуємось до можливих дій Росії на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військове керівництво враховує всі можливі сценарії дій російських окупантів на Покровському напрямку, який продовжує залишатись одним із найгарячіших на фронті.

Про це повідомив Сирський у соцмережах.

“Покровський напрямок вже кілька місяців є одним з найбільш складних у протистоянні з російськими військами. Ми прораховуємо і готуємось до всіх варіантів подальших дій ворога.”

Генерал зазначив, що втрати російських окупантів на цьому напрямку постійно залишаються високими, особливо серед живої сили. У грудні противник втрачає в середньому близько 400 осіб на день, зокрема вбитими та пораненими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 12 грудня російські війська здійснили 30 штурмових атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Збройні сили України відбили 24 атаки, а ще шість боїв тривають.