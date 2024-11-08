Суспільство

Генерал Марченко звільнився зі служби
8 Листопада 2024 15:18
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армія
Генерал Дмитро Марченко / Фото: УНІАН

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив про своє звільнення зі служби. На початку повномасштабного вторгнення, з лютого до березня 2022 року, він брав активну участь в обороні Миколаєва.

Наразі Марченко проходить лікування, що стало однією з причин його рішення завершити військову кар’єру.

У своїй заяві на Facebook Марченко підкреслив, що рішення звільнитися стало для нього найважчим у житті, зазначивши, що жодні виклики не змусили його зупинитися у боротьбі за Україну.

Марченко зазначив, що йому потрібен час для відновлення здоров’я, оскільки навіть “незламні” потребують відновлення для подальшої боротьби.

За роки служби він долучився до низки важливих операцій: проводив розвідку в тимчасово окупованому Криму, вивів із оточення 75 побратимів у “Ізварінському котлі”, обороняв Донецький аеропорт.

Також він займався реформуванням системи речового забезпечення та розробкою нових пайків для військових.

Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, Донецький аеропорт, десятки…

Posted by Dmitry Marchenko on Friday, November 8, 2024

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