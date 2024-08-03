Політика

Гарріс відмовилась від дебатів на умовах Трампа на Fox News
3 Серпня 2024 20:57
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Камала Гарріс, трамп
Фабрика Gloo, Тусон, Арізона, США, 25 липня 2024 року з агітаційною продукцією на підтримку Камали Гаріс / Фото Reuters

У команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Про це повідомляє CBS News.

“У штабі Камали Гарріс заявили, що дотримуватимуться початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News”, – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні штаб Гарріс заявив, що “Дональд Трамп тікає наляканий”, сподіваючись, що Fox News “врятує його” від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

“Йому потрібно припинити грати в ігри та з’явитися на дебати, на які він вже погодився, що були погоджені на 10 вересня”, – заявили у штабі Гарріс.

У штабі додали, що вони відкриті для обговорення проведення подальших дебатів, але лише після того, як відбудуться ті, на які обидва кандидати вже погодилися.

Віцепрезидентка Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб стати кандидаткою на пост президента США від Демократичної партії.

Гарріс офіційно розпочала свою президентську кампанію в неділю, 21 липня, через кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів 2024 року. Президент та низка інших відомих демократів підтримали Гарріс як кандидатку в президенти від Демократичної партії.

Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News.


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