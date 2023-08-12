Гаррі Кейн – гравець “Баварії”

30-річний англійський форвард Гаррі Кейн офіційно став гравцем мюнхенської «Баварії», передає Reuters.

Нападник залишив англійський клуб «Тоттенгем». Контракт із «Баварією» розрахований до 2027 року.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабриціо Романо, сума трансферу склала 100 млн євро + 20 млн у якості бонусів.

У «Баварії» Кейн виступатиме під 9-м номером.

11 серпня «Тоттенгем» та «Баварія» домовилися про перехід гравця. Кейн спробував вилетіти до Мюнхена на медичний огляд, проте керівництво «шпор» скасувало дозвіл на переліт. Тим не менш, Гаррі таки прибув до Німеччини вчора і пройшов усі необхідні медичні обстеження.

Кейн – вихованець «Тоттенгема», кольори якого він захищає з 2011 року. У попередньому сезоні Гаррі провів за «шпор» у чемпіонаті Англії 38 матчів, забив 30 голів, зробив три асисти.