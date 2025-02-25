Харків’янка з-за кордону організувала наркомережу зі збуту метадону

Служба безпеки спільно з Національною поліцією знешкодили міжрегіональне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків у Харкові. Сімох активних учасників групи затримували у Харківській, Черкаській, Київській та Закарпатській областях.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисники налагодили продаж особливо небезпечного наркотику – метадону – та сильнодійного лікарського засобу димедролу.

За даними слідства, наркобізнес організувала жителька Харкова, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Жінка підшукувала та замовляла оптові партії наркотику і організовувала його доставку своїм спільникам в Україну.

“Після отримання товару учасники угруповання ховали наркотики серед побутових речей та продуктів і посилками відправляли через поштовий сервіс замовникам. Далі інші спільники розфасовували оптові партії по “дозах” та збували серед наркозалежних осіб на території Харкова”, – розповіли в СБУ.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 10 епізодів протиправної діяльності всіх учасників наркобізнесу. Одночасно правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання усіх фігурантів у чотирьох регіонах України розповіли в СБУ.

Під час слідчих дій виявлено оптові партії метадону, обладнання для фасування, чорнові записи та мобільні телефони із доказами злочинів.

Вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою;

незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах організованою групою.

Головна організаторка злочинної групи, яка наразі переховується від правосуддя за кордоном, отримала підозру заочно.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій організаторки злочинної групи за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).