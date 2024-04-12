Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких податків і зборів

Задля зниження податкового навантаження, місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

“Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно”, – повідомив прем’єр-міністр.

За його словами, даний крок це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

“Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом”, – пояснив Шмигаль.