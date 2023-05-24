Кримінал

Харківську патрульну, яку підозрюють у збуті наркотиків, відпустили під заставу

24 Травня 2023 14:24
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поліція, наркотик

Ленінський районний суд Харкова відпустив під заставу патрульну, яку підозрюють у збуті наркотиків.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на речника територіального управління Державного бюро розслідувань Олександра Білку.

“За даними слідства, патрульна продавала психотропні речовини місцевим наркозалежним особам”, — розповів Білка.

За його словами, суд взяв підозрювану під варту із можливістю внесення застави у розмірі 134 тисячі гривень — гроші за інспекторку внесли.

На час досудового розслідування підозрювану відсторонили від посади.

Нагадаємо, 16 травня в Харкові працівники ДБР затримали інспекторку управління патрульної поліції. Вона збувала наркотики місцевим наркозалежним особам. Задокументовано кілька таких епізодів. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.


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