Харківську патрульну, яку підозрюють у збуті наркотиків, відпустили під заставу

Ленінський районний суд Харкова відпустив під заставу патрульну, яку підозрюють у збуті наркотиків.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на речника територіального управління Державного бюро розслідувань Олександра Білку.

“За даними слідства, патрульна продавала психотропні речовини місцевим наркозалежним особам”, — розповів Білка.

За його словами, суд взяв підозрювану під варту із можливістю внесення застави у розмірі 134 тисячі гривень — гроші за інспекторку внесли.

На час досудового розслідування підозрювану відсторонили від посади.

Нагадаємо, 16 травня в Харкові працівники ДБР затримали інспекторку управління патрульної поліції. Вона збувала наркотики місцевим наркозалежним особам. Задокументовано кілька таких епізодів. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.