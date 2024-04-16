Харківського нардепа Андрія Одарченка судитимуть за спробу підкупу топ-чиновника

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram, правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, який міг спробувати дати хабар топ-чиновнику Державного агентства відновлення.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про нардепа від “Слуги народу”, члена комітету з антикорупційної політики Андрія Одарченка.

У САП уточнили, що нардеп хотів підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Найєм).

За інформацією правоохоронців, нардеп пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін Одарченко вимагав допомогти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому він продовжує бути ректором.