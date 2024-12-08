Харків звертається до міжнародної спільноти по допомогу у відновленні міста

Міська влада Харкова закликає уряд України, міста-побратими, міжнародних партнерів та фінансові установи допомогти у відбудові міста, яке зазнало значних руйнувань через російську агресію.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону 8 грудня.

За словами мера, цього року планується відновити 100 житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських атак.

“Харків зазнав серйозних руйнувань, а загальний обсяг збитків становить близько 10 мільярдів євро. Жодне місто не в змозі подолати такі наслідки самостійно. Ми робимо все можливе, щоб відновлення йшло якомога швидше, адже людям потрібно мати житло та можливість повернутися додому”, – підкреслив Терехов.

Міська влада продовжує працювати над відновленням інфраструктури, але для досягнення масштабніших результатів Харків потребує підтримки міжнародної спільноти.