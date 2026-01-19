Харків під масованим обстрілом: серія вибухів пролунала у Слобідському районі

У Харкові зранку 19 січня зафіксували серію ворожих ударів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий удар по Слобідському району міста. За його словами, деталі події уточнюються. Згодом він поінформував про ще один удар по Харкову та зазначив, що ворог продовжує обстріл міста, фіксуються нові прильоти.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що за попередньою інформацією противник завдав удару по Слобідському району Харкова. Пізніше він повідомив про черговий удар по цьому ж району та наголосив, що загроза з повітря зберігається, а детальна інформація наразі з’ясовується.

За повідомленнями моніторингових каналів, Харків перебуває під ударом реактивної артилерії, ймовірно разом із балістичним озброєнням. Зазначається, що атака здійснюється з території Бєлгородської області.

Місцеві жителі також повідомляють про скачки напруги в електромережі в домівках — у помешканнях блимає світло.