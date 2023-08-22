Харків отримав дев’ять автобусів з Німеччини

Німеччина передала 12- та 18- метрові автобуси. До кінця вересня місто-побратим Харкова Нюрнберг планує передати ще 40 машин.

Незабаром нові автобуси почнуть курсувати на 63-му та 204-му маршрутах, повідомила міська рада з посиланням на начальника відділу експлуатації КП “Салтівське трамвайне депо” Олексія Бородаєвського.

За його словами, це дозволить покращити сполучення між Індустріальним районом та Північною Салтівкою, між Салтівкою та Олексіївкою.

Під час повномасштабного вторгнення у Харкові різного ступеня пошкоджень зазнали 94 автобуси, йдеться у повідомленні.