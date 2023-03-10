Економіка

Харків майже увесь з водою

10 Березня 2023 15:21
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вода, харків

Роботи з відновлення водопостачання продовжуються у всіх районах Харкова.

Як повідомив сьогодні, 10 березня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, після поетапного відновлення стабільної подачі електроенергії на об’єкти водопостачання більша частина міста вже забезпечена водою.

«Зараз тривають ремонтні роботи на енергетичних системах Харкова. У зв’язку з цим тимчасово знеструмлені деякі насосні водопровідні станції. Після завершення відновлювальних робіт на об’єктах енергосистеми водопостачання здійснюватиметься у повному обсязі», – зазначив Микола Завада.


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