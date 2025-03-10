У Харкові агентка РФ отруїла військового ЗСУ та готувала теракти

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові російську агентку. На замовлення ФСБ місцева ІТ-фахівчиня отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Щоб вбити військового, зловмисниця під виглядом “волонтерської” допомоги передала йому ліки та продукти, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Наступними завданнями агентки було виготовлення саморобних вибухових пристроїв та переміщення їх у схрони для підготовки терактів. Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого будинку, а іншу СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної.

“За інструкцією ворога, фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію, а завдання від ворога почали надходити на початку 2025 року.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне зберігання вибухового пристрою.

Також її злочини планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.