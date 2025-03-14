На Харківщині росіяни підірвали свого 15-річного агента й українського військового: затримано співучасницю теракту

Служба безпеки затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Росіяни підірвали власного 15-річного агента та військового.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Окупанти підірвали неповнолітнього агента разом із саморобним вибуховим пристроєм, який хлопець виглядом курʼєра приніс до військової частини Національної гвардії. У результаті вибуху підліток та військовослужбовець загинули на місці.

Наразі затримано ще одну російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів й виготовила бомбу для “курʼєра”. За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими уражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Готовий вибуховий пристрій жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку “легких грошей”. Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.

Ворог відстежував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП, і ліквідували свого агента.

У ході комплексних заходів контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агентки, що виготовила вибуховий пристрій, і затримали її за адресою проживання. Під час обшуків у неї вилучено складові до нового СВП та мобільний телефон із доказами співпраці з РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей;

незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.