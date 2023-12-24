Спорт

Гарі Невілл обрушився з критикою на Зінченка: він – палиця в колесах “Арсеналу”

24 Грудня 2023 15:25
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футбол

Вчора, 23 грудня 2023 року, відбувся центральний матч 18-го туру Англійської Прем’єр-ліги між «Ліверпулем» та лондонським «Арсеналом». Гра закінчилися з нічийним рахунком 1:1.

Рахунок у зустрічі завдяки голу Габріела Магальяєса на 4-й хвилині відкрив «Арсенал». Проте вже на 29-й хвилині кінцевий рахунок поєдинку встановив нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах, якому вдалося обіграти Олександра Зінченка і потужно пробити по воротах.

Після матчу англійський експерт та колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» Гарі Невілл розкритикував гру українського захисника:

«Арсеналу» просто потрібно прибрати Зінченка, вони повинні подивитися на лавку запасних, адже він – палиця в колесах. Він знову втрачає м’яч проти Салаха, гравця світового класу. Що він робить, намагаючись грати на своїй половині поля проти «Ліверпуля» в такій атмосфері, в такій грі?

В цьому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі за лондонський «Арсенал», відзначившись 1 забитим м’ячем та 1 гольовою передачею.


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