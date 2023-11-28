Суспільство

ХАМАС звільнив ще 11 ізраїльських заручників

28 Листопада 2023 07:47
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ізраїль

Армія оборони Ізраїлю пізно ввечері 27 листопада підтвердила, що ХАМАС передав Червоному Хресту ще 11 ізраїльських заручників.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

0 21.50 в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що, за інформацією, отриманою від Червоного Хреста, на той час 11 заручників перебували на шляху до ізраїльської території.

Близько першої ночі 28 листопада ЦАХАЛ повідомив, що звільнені заручники залишили зону прийому в Керем-Шаломі і прямують до лікарні, де вони возз’єднаються зі своїми сім’ями

“У ці години звільнені заручники залишають зону прийому на КПП Керем-Шалом в Ізраїлі, де вони пройшли первинний медичний огляд. Наразі вони перебувають на борту гелікоптерів ЦАХАЛу на шляху до лікарні в Ізраїлі, де вони возз’єднаються зі своїми сім’ями”, — йшлося у повідомленні.

Як пише видання The Times of Israel всі 11 ізраїльських заручників, які були звільнені ввечері 27 листопада з полону ХАМАСу,  були викрадені з кібуцу Нір Оз під час різанини 7 жовтня. Батьки всіх п’яти сімей все ще залишаються заручниками в Газі.


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