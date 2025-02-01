У суботу під час четвертого обміну в рамках перемир’я в Газі ХАМАС звільнив двох ізраїльських заручників, передає Financial Times.

Уряд Ізраїлю повідомив, що двоє чоловіків – Ярден Бібас і Офер Кальдерон – були передані силам у Газі, які вивезуть їх з анклаву.

Третій ізраїльський заручник також має бути звільнений. В обмін на це Ізраїль має звільнити 183 палестинських в’язнів пізніше в суботу.

Очікується, що сьогодні група поранених палестинців залишить Газу через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті, який був закритий відтоді, як ізраїльські війська захопили контроль над ним під час наступу на анклав у травні минулого року.

Загалом ХАМАС має звільнити 33 заручники в обмін на приблизно 1900 палестинських ув’язнених у межах першого етапу угоди. На початку цього тижня ізраїльські офіційні особи заявили, що ХАМАС повідомив їм, що восьмеро із 33 заручників – серед яких жінки, діти, хворі та літні люди – мертві.

На другому етапі, переговори про який Ізраїль і ХАМАС мають розпочати найближчими днями, ХАМАС має звільнити всіх заручників, які залишилися живими, в обмін на сотні інших палестинських ув’язнених, повне виведення ізраїльських військ із Гази й остаточне припинення війни.

Третій і останній етап включатиме повернення тіл загиблих заручників і відновлення Гази.