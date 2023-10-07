Суспільство

Галкін і Пугачова не виходять на зв’язок: росіяни святкують

7 Жовтня 2023 17:21
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росіяни

Російський гуморист Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми 10-річними дітьми перебувають в Ізраїлі і не виходять на зв’язок.

Як відомо, до міста Тель-Авів з Росії зіркове подружжя переїхало з початком повномасштабного вторгнення РФ до України. Галкін публічно підтримав Україну і засудив криваву політику Путіна.

Вранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. У Тель-Авіві наразі оголошено надзвичайну ситуацію.

Ані Галкін, ані Пугачова від ранку не виходять на зв’язок з шанувальниками. Наразі невідомо, чи перебуває подружжя у безпеці.

Тим часом росіяни не втратили нагоди, аби виплеснути всю жовч та єхидство на адресу пари, яка стала на бік України і виїхала з країни-терористки Росії:

  • А будуть жарти про Сектор Газа та Ізраїль?
  • Як там в Ізраїлі сьогодні? На лижі вже встав?
  • Підете воювати за Ізраїль?
  • Максиме, як сьогодні ранок? Бомбезно?
  • Цікаво, куди тепер тікатимите?

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