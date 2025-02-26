Техно

Хакери з КНДР вкрали майже півтора мільярда доларів у криптобіржі Bybit
26 Лютого 2025 17:45
читать на русском →

У п’ятницю, 21 лютого, офіційний акаунт криптобіржі Bybit повідомив про злом одного зі своїх Ethereum-гаманців. Зловмисникам вдалося перевести криптовалюту, що зберігалася там, на невідому адресу. Трохи пізніше засновник Bybit Бен Чжоу розповів, що загальний збиток від хакерської атаки – приблизно 401 тисяча ETH. На момент злому ця сума дорівнювала приблизно 1,4 мільярда доларів. 

Наступного дня після пограбування користувач із ніком ZachXBT, який спеціалізується на розслідуваннях, пов’язаних із криптовалютою, знайшов докази, що за зломом Bybit стоять хакери з північнокорейського угруповання Lazarus Group. У коментарі TechCrunch він заявив, що впевнений у своїх висновках на 100 відсотків.

Завдяки тому, що всі записи в блокчейні публічні, розслідувач зміг простежити рух викрадених коштів до криптогаманців, які вже використовували під час злому інших бірж. У всіх випадках атаки були пов’язані з Північною Кореєю.

Загалом ZachXBT виявив понад 900 адрес, пов’язаних зі зламом Bybit, а також замішаних у подальшому відмиванні коштів. Причетність Lazarus Group підтвердили і фахівці аналітичної компанії Elliptic.

Угруповання Lazarus Group існує щонайменше з 2009 року. З 2019 року Lazarus Group перебуває в санкційних списках США, поряд ще з кількома хакерськими командами, які, за даними американської влади, безпосередньо пов’язані з владою Північної Кореї.

Експерти NCC Group припускають, що всі атаки Lazarus Group санкціоновані урядом КНДР, оскільки в країні немає вільного інтернету і займатися такою діяльністю самостійно неможливо. Вони також припускають, що основну комп’ютерну освіту північнокорейські хакери здобувають у Китаї.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 19:16

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона
26 Лютого 2025 20:28

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил
26 Лютого 2025 18:08

Україна почала збивати російські “Шахеди” FPV-дронами
26 Лютого 2025 17:23

Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)
26 Лютого 2025 16:57

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки