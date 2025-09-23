Guardian: Угорщина відмовляється припиняти купівлю російської нафти попри вимоги Трампа

Будапешт не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу Білого дому до союзників у НАТО припинити закупівлю російської нафти.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра МЗС Угорщини Петера Сійярта.

Про це Петер Сійярто заявив на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

“Ми не можемо забезпечити безпечне постачання енергоресурсів для нашої країни без російської нафти чи газу. Для нас енергопостачання — це виключно фізичне питання. Можна мріяти про купівлю нафти й газу десь ще, окрім Росії, але ми можемо купувати тільки там, де є інфраструктура. І якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, стає очевидно: без російських постачань неможливо забезпечити безпечне постачання країни”, — сказав він.

Сійярто зазначив, що купівля енергоносіїв у інших країнах, окрім Росії, можлива лише за наявності відповідної інфраструктури. За його словами, без російських поставок неможливо гарантувати стабільне енергопостачання країни.

Європейські лідери намагалися переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від російської нафти, проте їхні заклики були проігноровані.

На тлі тиску з боку Європи Сійярто назвав західноєвропейських посадовців “фанатиками”, зазначивши, що з ними «абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді». За його словами, відносини Угорщини та Брюсселя – напружені, в той час як зі США – суттєво покращилися. За словами міністра, Угорщина була “єдиним європейським урядом, який схрестив пальці за перемогу Трампа”.

“Зараз Сполучені Штати — наші друзі. Тож мати американського президента за друга — це зовсім не те, коли вони чинять на тебе тиск, незалежно від того, що відбувається в Брюсселі, — і це дуже, дуже серйозно”, — додав Сійярто.