Техно

Google надасть українським держслужбовцям 5 тисяч цифрових ключів безпеки — Федоров

16 Січня 2024 19:50
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Google

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що компанія Google надасть 5 тисяч цифрових ключів безпеки українським державним службовцям.

Про це Михайло Федоров повідомив.

“Дякую віцепрезидентам компанії Карану Бхатії та Аннет Кробер-Ріель. Цифрові ключі замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Це допоможе захистити критичні операції. Щоб урядовцям було легше працювати із цифровими ключами, Google проведе для них тренінги”, — йдеться у дописі міністра.

За словами Федорова, крім цього, Google та Україна разом працюватимуть над семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних.

“Google послідовно підтримує Україну. Компанія передала 50 тисяч ноутбуків для вчителів, виділила грант у 2 млн доларів на перезапуск платформи “Дія.Освіта” й запустила безоплатні курси для українського бізнесу. Далі працюємо в напрямі хмарних технологій та кібербезпеки — це основа для підтримки цифрової інфраструктури”, — розповів урядовець і додав, що розповів представникам Google про бачення хмарної стратегії України.

“Глобальна ідея — запровадити принцип Cloud First — перенести основні процеси виробництва IT-серверів на “хмари”. Партнери зацікавлені в співпраці за цим треком”, — сказав Федоров.


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