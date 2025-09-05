Єврокомісія оштрафувала Google майже на 3 млрд євро за зловживання у сфері онлайн-реклами

Європейська комісія оштрафувала компанію Google на 2,95 млрд євро за порушення антимонопольних правил ЄС, викликані спотворенням конкуренції у галузі рекламних технологій (adtech).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

За інформацією Єврокомісії, Google надавала перевагу власним сервісам онлайн-реклами на шкоду конкуруючим компаніям, рекламодавцям та онлайн-видавцям.

“Сьогоднішнє рішення показує, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, завдаючи шкоди видавцям, рекламодавцям та споживачам. Така поведінка є незаконною згідно з антимонопольними правилами ЄС. Цифрові ринки існують для того, щоб служити людям, і повинні ґрунтуватися на довірі та справедливості. Справжня свобода означає рівні умови гри, де всі конкурують на рівних умовах, а громадяни мають справжнє право вибору”, – зазначила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Тереза ​​Рібера.

Встановлено, що з 2014 року компанія надавала перевагу AdX у процесі відбору реклами на DFP, попередньо інформуючи його про найкращі ставки конкурентів, а також використовувала Google Ads для розміщення ставок переважно на AdX, уникаючи конкуруючих бірж. Такі дії дали AdX суттєву перевагу, зміцнили його позиції в індустрії та дозволили Google встановлювати високі комісії.

Подальші дії Єврокомісії

Google зобов’язана припинити зловживання та надати план заходів упродовж 60 днів. Якщо конфлікти інтересів не будуть усунені, Комісія може вимагати радикальніших рішень, включно з продажем частини бізнесу.

Компенсація для постраждалих

Будь-які компанії чи особи, що постраждали від антиконкурентних дій Google, можуть звернутися до судів держав-членів ЄС для стягнення збитків. Рішення ЄК є обов’язковим доказом порушення у таких справах.

Директива ЄС про відшкодування збитків у справах про антимонопольні порушення спрощує процедуру для потерпілих.