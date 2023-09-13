FT: з липня РФ знищила 280 тисяч тонн зерна в дунайських портах

Після виходу Росії із “зернової угоди”, армія РФ почала регулярно атакувати українські порти ракетами й безпілотниками. Від 17 липня росіяни знищили 280 тисяч тонн зерна, що зберігалося в південних регіонах.

Про це пише Financial Times, посилаючись на дані уряду Великої Британії.

Україна виробляє половину світового експорту олії та 10% пшениці. За останні 12 місяців через Дунай вдалося експортувати майже 35 мільйонів тонн зерна. Разом із залізничними перевезеннями через Європу це забезпечило життєво важливу економічну підтримку країни.

За даними видання альтернативні маршрути експорту зерна стали нагальним питанням.

“Українським фермерам стає безглуздо садити врожай, оскільки вони просто втрачають гроші”, — сказав генеральний директор компанії Kernel Євген Осипов. За його прогнозами, високі витрати підірвуть виробництво зерна в Україні та призведуть до скорочення у 2024 році експорту вдвічі проти торішнього рівня.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко припускає, що експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно $116 проти приблизно $69 до вторгнення Росії минулого року.

Українські аграрії та відправники вантажів кажуть, що потужності Дунаю можна розширювати.

“Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для завантаження, а інфраструктура розподілена, — сказав генеральний директор компанії “Нібулон” Андрій Вадатурський. “Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії”, — додав він.