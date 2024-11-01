FT: У Південній Кореї тривають напружені дискусії щодо постачання Україні зброї

Консервативний президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зважує можливості прямого надання Україні зброї у відповідь на розгортання військ Північної Кореї на лінії фронту в Росії.

Раніше Сеул чинив опір прямим поставкам Україні озброєння, але розгортання військ КНДР у Курській області змінює ці розрахунки, пише Financial Times.

Але перспектива прямих поставок зброї в Україну зустріла запеклий опір лівої опозиції Південної Кореї, яка має більшість у парламенті і звинувачує адміністрацію Юна в тому, що її жорстка позиція щодо Північної Кореї штовхає Пхеньян в обійми Москви.

“Озброєння України – це неймовірно небезпечна ідея, яка ставиться до людських життів як до пішаків у шаховій грі”, – заявив минулого тижня на партійному мітингу лідер Демократичної партії Пак Чан Дэ, стверджуючи, що Південна Корея не має прямого інтересу в результаті війни.

Юн “не повинен втягувати Південну Корею у проксі-війну з Північною Кореєю … в далекій країні”, – сказала Пак, додавши, що поглиблення участі Сеула “ризикує розпочати військовий конфлікт на Корейському півострові”.

“Південнокорейський уряд опинився між іноземними партнерами, які вимагають від нього більшого, і опозицією, яка вимагає від нього меншого”, – сказав Джонгмін Кім, провідний аналітик сеульської інформаційної служби Korea Pro.

Десятилітня підготовка Південної Кореї до можливого відновлення військових дій з північним ворогом у поєднанні з величезними виробничими потужностями її оборонної промисловості створили великі запаси зброї, включаючи артилерійські снаряди, танки, гаубиці і ракети класу “земля-земля”.

Союзник США, Південна Корея є постійним учасником самітів НАТО і постачає зброю кільком його членам. Аналітики кажуть, що її озброєння буде в основному сумісним з тим, що вже перебуває на озброєнні в українських збройних силах.

“Підтримка України з боку Південної Кореї може переломити хід усього конфлікту”, – сказав Генрі Хаггард, старший радник консалтингової компанії WestExec Advisors, який обіймав посаду міністра-радника з політичних питань у посольстві США в Сеулі в 2021-2023 роках.

“Корейські фірми не лише виробляють озброєння світового класу, вони також мають виробничі потужності для постачання необхідного озброєння зі швидкістю, яка може змінити ситуацію на краще, коли це буде потрібно”, – додав він.

Південна Корея опосередковано надала підтримку Україні, поповнивши американські запаси 155-мм артилерійських снарядів, доставлених до Києва.

“Європейські уряди знають, що Південна Корея надала Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті, навіть якщо це відбувалося через треті країни”, – сказав Рамон Пачеко Пардо, експерт з Кореї в Королівському коледжі Лондона.

У четвер Зеленський заявив, що відправляє представника до Сеула, щоб зробити “детальні” запити щодо артилерії та систем протиповітряної оборони у світлі розгортання Північної Кореї в Росії.

Але Сеул досі відмовлявся ініціювати пряму летальну допомогу, посилаючись на Закон про зовнішню торгівлю країни, який обмежує експорт озброєнь.

Пачеко Пардо заявив, що між Сеулом і Москвою існує “розуміння того, що Південна Корея не надаватиме пряму летальну допомогу Україні, в той час як Росія обмежує свою підтримку Північній Кореї”.

Але Пачеко Пардо сказав, що розуміння “тепер закінчилося”.

“Я думаю, що уряд Юна надасть летальну допомогу Україні, якщо матиме докази того, що Росія збільшила свою підтримку Північній Кореї, зокрема, передачу технологій, які можуть допомогти Пхеньяну розвивати свої ракетні, супутникові, космічні та інші високотехнологічні програми”, – сказав він.

Росія відмовилася коментувати, чи допомагала вона ракетній програмі Північної Кореї, через кілька годин після того, як Пхеньян провів випробування своєї новітньої міжконтинентальної балістичної ракети “Хвасонг-19”.

Але днем раніше, під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що існує “велика ймовірність” того, що Північна Корея прагне отримати російські оборонні технології в обмін на розгортання своїх військ.

Європейський дипломат, який базується в Сеулі, сказав, що позиція південнокорейського уряду щодо поставок озброєнь “змінилася” після розгортання північнокорейських військ, “але дуже, дуже обережно”, зазначивши, що Сеул, швидше за все, дочекається результатів президентських виборів у США, перш ніж приймати рішення про свій наступний крок.

Згідно з опитуванням Gallup Korea, проведеним невдовзі після інформації про залучення військ КНДР для війвни пролти України, лише 13% опитаних південнокорейців підтримали військову підтримку України, тоді як 66% заявили, що підтримка має бути обмежена невійськовою та гуманітарною допомогою.