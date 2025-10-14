        Політика

        FT: США зможуть надати Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 14:43
        Дональд Трамп і Володимир Зеленський / Фото Reuters
        Дональд Трамп і Володимир Зеленський / Фото Reuters

        США зможуть надати Україні від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk, розповіла газеті Financial Times директорка з питань оборони Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон.

        За її оцінкою, «це не може принципово змінити динаміку війни».

        Скільки всього ракет Tomahawk є у США, достовірно невідомо. Колишній співробітник Пентагону, який нині працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, Марк Кенсіан припускає, що їх може бути близько 4150.

        Ракети Tomahawk можуть бути потрібні Вашингтону для ударів по Венесуелі, зазначає Financial Times.

        У п’ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Однією з тем їхньої розмови, як очікується, стане передача Києву ракет Tomahawk.


