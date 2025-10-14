FT: США зможуть надати Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk

США зможуть надати Україні від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk, розповіла газеті Financial Times директорка з питань оборони Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон.

За її оцінкою, «це не може принципово змінити динаміку війни».

Скільки всього ракет Tomahawk є у США, достовірно невідомо. Колишній співробітник Пентагону, який нині працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, Марк Кенсіан припускає, що їх може бути близько 4150.

Ракети Tomahawk можуть бути потрібні Вашингтону для ударів по Венесуелі, зазначає Financial Times.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Однією з тем їхньої розмови, як очікується, стане передача Києву ракет Tomahawk.