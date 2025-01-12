Політика

FT: Росіяни обходять Покровськ і просуваються до траси, що веде в Дніпро
12 Січня 2025 17:59
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Медики надають першу допомогу пораненому українському солдату в лікувальному центрі в Дніпропетровській області / Фото AP
Медики надають першу допомогу пораненому українському солдату в лікувальному центрі в Дніпропетровській області / Фото AP

Російські війська прямують у Дніпровську область України, минаючи очікувані важкі міські бої на сході Донецької області, пише Financial Times.

Україна готувалася до міських боїв у Покровську, ключовому логістичному і транспортному вузлі для частин Донецької області, що залишилися під контролем України, ще з літа.

За даними картографічної групи Deep State, пов’язаної з міністерством оборони України, російські війська, що наступають із півдня, зараз прямують на захід від Покровська і перебувають за 7 км від шосе, яке веде в Дніпропетровську область.

«Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вони вирішили дотримуватися іншої стратегії – підійти з півдня й обійти його», – заявив Financial Times Андрій Черняк, високопоставлений співробітник української військової розвідки.

«Вони спробують перекрити всі поставки в Покровськ, щоб наші війська пішли звідти», – додав він.

У неділю міністерство оборони Росії оголосило про взяття селища Янтарне в Донецькій області, приблизно за 50 км на південь від Покровська, внаслідок «активних наступальних операцій».

«До кордону Дніпропетровської області залишилося приблизно 6,5 км», – написав у неділю на своєму Telegram-каналі російський військовий блогер Военкор Котенок.

Наступне велике місто в Дніпропетровській області – Павлоград, велика українська військова база. До регіону також входить Дніпро, четверте за величиною місто України.

Наскільки швидко російські війська зможуть захопити шосе в напрямку Дніпропетровщини, залежить від ступеня укріпленості території, а також від української живої сили, яка стає все більш дефіцитною.

Один український солдат, чия бригада воює в районі Покровська, який розмовляв з FT на умовах анонімності, сказав, що рельєф місцевості також буде фактором, охарактеризувавши його як «глибокий, брудний і непрохідний».

Російські війська отримали тисячі квадратних кілометрів Донецької області у 2024 році. Інститут вивчення війни заявив, що минулого року Росія захопила близько 4200 кв. км української території, більша частина якої розташована в Донецькій області.

Цей імпульс призвів до того, що вони можуть захопити шосе в Дніпропетровську область, що відрізало б українські сили в Покровську, а також змусило б українські сили оборонятися одразу з двох напрямків.

«Вони намагаються отримати максимальну територію, щоб, коли їхні сили будуть виснажені, їм було з чим вести переговори», – сказав Черняк.

Минулого тижня Україна відновила наступ на Курськ, втративши близько половини території, захопленої внаслідок вторгнення в серпні. Окупація російської території, як і раніше, розглядається Україною та її союзниками як ключовий момент для будь-яких потенційних переговорів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам у Сеулі в понеділок, що Курськ важливий для України. «Безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в найближчий рік», – додав він.


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