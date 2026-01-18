FT: Росія розгортає “енергетичний терор” під час суворої української зими

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія завдає ударів по українських ядерних підстанціях, намагаючись позбавити країну тепла й електроенергії в період найхолоднішої зими з часу першого вторгнення Москви у 2014 році, пише Financial Times.

За температур до мінус 20 градусів за Цельсієм енергосистема Києва, ослаблена місяцями російських повітряних атак, балансує на межі через зростання зимового споживання, інтенсивні обстріли та дедалі більший дефіцит боєприпасів для протиповітряної оборони.

«Поєднання екстремального холоду та хвилі за хвилею російських атак штовхає енергосистему України до краю», — заявив Financial Times генеральний директор ДТЕК, найбільшої приватної енергетичної компанії України, Максим Тимченко. «Ми стикаємося з безпрецедентною загрозою і боремося за кожен мегават».

Реклама

Реклама

Українські посадовці кажуть, що мета Москви — перетворити зиму на зброю, виснажити стійкість цивільного населення та змусити Київ до поступок за столом переговорів, де адміністрація Трампа наполягає на завершенні війни.

Українська делегація прибула до Маямі на вихідних, щоб продовжити переговори з американськими партнерами.

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що Київ і Вашингтон планують підписати ключовий документ щодо економічного добробуту країни в Давосі наступного тижня. Окрема угода щодо безпекових гарантій просувається складніше, однак два високопосадовці України повідомили FT, що сподіваються узгодити загальний «аркуш умов», який можуть підписати у Вашингтоні невдовзі після Давоса.

Росія особливо активно атакує українську столицю, завдаючи хвиль ракетних і дронових ударів по об’єктах електро- та теплопостачання. Прогнози погоди передбачають щонайменше ще 10 днів морозів нижче нуля, тоді як Київ скутий товстим шаром льоду та снігу, а могутній Дніпро, що ділить місто навпіл, замерз.

У деяких районах столиці відключення електроенергії тривають по кілька днів. За даними ДТЕК, тиждень тому понад 6 тисяч житлових будинків залишалися без опалення. Десятки багатоквартирних будинків досі не мають тепла, повідомляють компанія та місцева влада.

«Росія робить ставку на те, що зламає нас через енергетичний терор», — заявив у п’ятницю міністр енергетики України Денис Шмигаль, виступаючи в парламенті.

Тимченко зазначив, що його компанія залучила «сотні бригад на місцях, які роблять усе можливе, щоб зберегти постачання енергії». «На кону не лише тепло й світло, а й критично важливі для життя послуги — вода та санітарія», — наголосив він.

Мер Києва Віталій Кличко у п’ятницю повідомив, що всі школи столиці будуть зачинені до 1 лютого, щоб пріоритетом була «безпека дітей у складних умовах». Він також закликав мешканців перечекати хвилю холоду в інших місцях і, за можливості, виїхати з міста.

Втім, більшість людей не мають змоги виїхати. Місцева влада розгорнула намети та «пункти незламності» у громадських будівлях, де люди можуть зігрітися, зарядити електронні пристрої та отримати гарячу їжу. Державна залізнична компанія України за підтримки кількох міжнародних НУО обладнала 100 вагонів, які слугують мобільними пунктами обігріву та зарядки.

Лише цього тижня, за словами Зеленського в неділю, Росія запустила по українській критичній інфраструктурі понад 1 300 ударних дронів, близько 1 050 керованих авіабомб і 29 ракет різних типів. За ніч більш як 200 дронів також атакували Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Хмельницьку та Одеську області, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.

Зеленський зазначив, що кожен такий удар «підриває» зусилля США та інших країн щодо припинення війни: «Україна є максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена лише на ударах і на знущанні з людей».

Він також попередив, що запаси боєприпасів для ППО небезпечно скорочуються, повідомивши у п’ятницю, що станом на той ранок кілька систем залишалися без ракет.

Керівник воєнної розвідки України Олег Іващенко в суботу попередив Зеленського, що Росія готує ще більш прицільні удари по підстанціях, які живлять українські атомні електростанції.

У Києві деякі люди змушені перечікувати кризу у темних і холодних квартирах, одягаючись у кілька шарів теплого одягу та ковдр і гріючись біля свічок. У вірусному відео на Facebook колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як смажить яйця вдома на туристичному пальнику.

Чалий жартома зазначив, що у кризи є й певні «плюси».

«Сімейні стосунки теплішають», а «національна ідентичність України міцнішає», — сказав він.

«Зросла емпатія», — додав Чалий. Якщо раніше українці могли віддалитися від суворих реалій життя на фронті, де десятки тисяч військових захищають країну, то тепер з’явилося нове усвідомлення їхньої жертви.

«Не всі знають, що означає бути в окопі під обстрілами, але що означає жити при −20°C… це люди розуміють», — підсумував він.