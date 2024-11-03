FT: Російські експортери “смакують” бартерну систему

Москва проштовхує торгівлю радянського зразка після того, як західні санкції спричинили багатомісячні затримки платежів, пише Financial Times.

Російські експортери почали вдаватися до бартерних угод, намагаючись вирішити проблему затримок платежів, спричинених західними санкціями через війну Москви в Україні.

Іноземні банки почали відмовлятися від російських контрагентів після того, як у грудні президент США Джо Байден пригрозив запровадити додаткові санкції проти кредиторів, які допомагають Росії у її військових діях. Цей крок підірвав зусилля Москви з продажу товарів за кордон та імпорту іноземних товарів, що спонукало російський уряд просувати бартерну систему як спосіб врегулювання міжнародних платежів.

«Хоча бартерні операції були поширені на міжурядовому рівні, зараз вони стають все більш популярними серед бізнесу, – сказала Ірина Заседатель, віце-президент асоціації експортерів та імпортерів у Москві. «Прямі платежі в нинішній ситуації ускладнені, і бартер є чудовою альтернативою».

Повернення до бартерної системи нагадує винахідливі способи, якими радянські імпортери, що також мали обмежений доступ до долара США, купували іноземні товари, оплачуючи імпорт Pepsi ящиками горілки «Столична» у 1980-х роках, а в одному випадку – військовими кораблями і підводними човнами, перепроданими як металобрухт.

Минулого місяця російський сільськогосподарський трейдер «Астарта Агротрейдінг» уклав бартерну угоду з двома компаніями в Пакистані про обмін нуту на мандарини.

За умовами угоди, компанія, що базується в Саратові, приблизно в 900 км на південний схід від Москви, відправить 15 000 тонн нуту і 10 000 тонн сочевиці в обмін на 15 000 тонн мандаринів і 10 000 тонн картоплі. Інший контракт передбачає обмін 20 000 тонн нуту вартістю близько $14 млн. на такий же обсяг рису.

«Ми збираємося відправити ці пробні поставки, щоб, так би мовити, «спробувати» цей механізм, – сказав Самвел Багдасарян, директор з розвитку міжнародного бізнесу компанії «Астарта Агротрейдінг», в інтерв’ю Financial Times. «Теоретично, наші можливості набагато більші».

У жовтні митний департамент російського міста Єкатеринбург заявив, що підписав бартерний контракт з китайською компанією, погодившись імпортувати побутову техніку та будівельні матеріали в обмін на насіння льону.

Бартер є «однією з альтернативних форм розрахунків у сьогоднішніх реаліях», – сказав Олексій Фролов, який очолює Уральське митне управління. За його словами, ця система приваблива тим, що в ній немає «проблем, пов’язаних із затримками платежів або відмовою банків здійснювати транзакції».

Багато малих підприємств, що продають споживчі товари, заявили, що їхні транзакції були призупинені на місяці після того, як банки по всьому світу посилили належну перевірку при торгівлі з Москвою.

В опитуванні, проведеному Центральним банком Росії на початку жовтня, підприємства повідомили про збільшення виробничих витрат з початку 2024 року, частково посилаючись на збільшення комісій за міжнародні грошові перекази.

Даліп Сінгх, заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки, заявив цього тижня, що Вашингтон «звернув увагу на повідомлення про бартерні домовленості, які стали результатом платіжних труднощів Росії, особливо з Китаєм».

Він попередив, що, підтримуючи Росію, Китай ризикує відштовхнути від себе партнерів у Європі та Азії і не зможе «вийти з дефляційного спаду за рахунок експорту, якщо буде протидіяти своїм найбільшим споживачам».

Російські трейдери зіткнулися з посиленою перевіркою навіть тих товарів, які не підпадають під санкції.

«Багато банків почали вимагати додаткові докази того, що імпорт [до Росії] не має нічого спільного з військовими», – сказав Василь Астров, економіст Віденського інституту міжнародних економічних досліджень.

«Оскільки загальний контроль посилився, через затримки постраждав імпорт багатьох інших товарів, які не мають нічого спільного з військовими», – сказав Астров. Хоча російський сільськогосподарський експорт не підпадає під санкції, обмеження проти Росії мали охолоджуючий ефект, який відлякав багато банків і потенційних покупців, за словами високопоставлених представників галузі.

Згідно з даними Федеральної митної служби Росії, загальний обсяг імпорту в Росію в першій половині 2024 року скоротився приблизно на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це збігається з даними інших країн, зібраними Trade Data Monitor, які оцінюють зниження експорту до Росії на 9% з країн, які регулярно публікують торговельну статистику.

У січні Міністерство економічного розвитку Росії підготувало 15-сторінковий посібник про те, як компаніям, що бажають здійснювати бартерні операції, розраховувати витрати і складати контракти.

Компанія «Астарта Агротрейдінг» слідувала офіційним рекомендаціям, а Багдасарян стверджує, що її бартерна угода є більш вигідною, ніж попередні угоди, тому що «при бартері ви платите двічі – комісію і за експорт, і за імпорт».

Деякі компанії «побачили можливість зменшити свої витрати, частково за рахунок уникнення податків», – зазначає Олександра Прокопенко, науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Росія – Євразія.

ПДВ на бартерний імпорт розраховується на основі оціночної вартості обмінюваних товарів. Але «цим параметром можна маніпулювати, – каже Прокопенко, – тому що в митній базі даних контракт буде виглядати так, ніби два кілограми апельсинів коштують три стільці».

Незважаючи на те, що така практика може зменшити податкові надходження до бюджету Кремля, уряд готовий заплющити на це очі, аби полиці супермаркетів залишалися повними.

Заохочуючи бартерні угоди, Москва «сигналізує бізнесу, що вони повинні бути більш підприємливими», – сказав Джон Кеннеді, експерт з питань Росії в дослідницькому інституті Rand Europe. «По суті, вона дає їм свободу дій, щоб вони могли робити все, що потрібно, щоб отримати доступ до товарів і послуг, яких потребує російський споживач».

Але аналітики сумніваються, що бартерні схеми стануть панацеєю від торговельних проблем Росії. “Бартерна торгівля має багато недоліків для компаній, що беруть у ній участь, її набагато складніше організувати, – каже Яніс Клюге, експерт з економіки Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

«Це не дуже масштабується […] Я не думаю, що це дійсно змінить російські торговельні потоки, але це скоріше залишиться нішевим рішенням для нішевих торгових партнерів», – зазначив він.

Одна з пасток полягає в тому, що, на відміну від звичайної торгівлі, бартерна система вимагає більш тісної координації – і більшої сумлінності – серед російського бізнесу.

«Чому ми повинні вірити, що імпортери, отримавши свій товар, потім заплатять нам?» – сказав президент Російського зернового союзу Аркадій Злоченський. «Нас цікавлять гроші за наш експорт, а не якісь мандарини».