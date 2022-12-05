FT назвала Зеленського “Людиною року”

Британська ділова газета Financial Times щороку призначає «Людину року», яка, на думку газети, продемонструвала значний вплив у певному році. У цьому році – це президент України Володимир Зеленський. На думку редакції, Зеленський “втілює стійкість свого народу і став прапороносцем ліберальної демократії”.

Дев’ять місяців жорстокої боротьби за національне виживання проти російських загарбників, Володимир Зеленський виглядає втомленим, з темними колами під очима. Замість того, щоб протистояти безжальним загарбникам, він хотів би займатися риболовлею разом із сином. «Я просто хочу зловити коропа в Дніпрі», – каже він.

Щоб відчути смак нормального життя, президенту ще доведеться довго чекати, незважаючи на дивовижну смугу бойових успіхів українських військ. Але народне послання характерне для лідера, який все ще зображує себе обивателем зі скромними смаками та глибоким почуттям людяності, якостями, які принесли йому захоплення українців та їхніх прихильників за кордоном.

Це дзеркальне відображення вигаданого звичайного хлопця, який став президентом, якого він зіграв у сатиричному телесеріалі, який приніс йому популярність. Це також антипод російського президента Володимира Путіна, який ховається у Кремлі, чия одержимість відновленням імперії коштувала десятків, а можливо, і сотень тисяч життів.

Списаний багатьма українцями перед лютневим вторгненням як щось на кшталт жарту, аматор, який намагається прийняти виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу – FT.