Техно

FT: Мережа X змінює рекламну стратегію

2 Грудня 2023 18:42
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реклама, Twitter

Соціальна мережа X збільшує кількість рекламних угод з малим та середнім бізнесом після того, як власник компанії Ілон Маск облаяв великі бренди, які бойкотують його платформу у зв’язку з антисемітським скандалом, пише Financial Times.

Мільярдер звинуватив у “шантажі” і послав “на три літери” (“Go Fuck Yourself”) Disney, IBM, Apple та інші компанії, які перестали купувати рекламу на платформі X після того, як Маск підтримав публікацію про “діалектичну ненависть євреїв до білих людей”. Сам Маск відкинув звинувачення в антисемітизмі та висловив підтримку єврейському народу, 27 листопада відвідавши із робочим візитом Ізраїль.

“Малий і середній бізнес – це дуже значний двигун, який ми недооцінювали протягом тривалого часу. Це завжди було частиною плану, тепер ми підемо ще далі”, – заявили представники компанії Х.

Вже цього місяця X уклала угоди з третіми сторонами, такими як американський маркетинговий стартап JumpCrew, якому вона передасть частину рекламних продажів, орієнтованих на малий та середній бізнес.


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