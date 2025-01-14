ФСБ внесла до списку терористичних організацій “Бєлгородську народну республіку”

Російська ФСБ внесла рух “Бєлгородська народна республіка” до списку структурних підрозділів “Форуму вільних держав постРосії”, визнаного Верховним судом РФ “терористичною організацією”.

Жодних пояснень про те, що являє собою цей рух, у реєстрі ФСБ немає.

ЗМІ пишуть, що “Бєлгородська народна республіка” – це мем про “приєднання” Бєлгородської області до України, за аналогією з “ЛНР” і “ДНР”.

У листопаді 2024 року Верховний суд Росії оголосив “терористичною організацією” “Форум вільних держав пост-Росії” і його 172 структурних підрозділи. На початку січня нинішнього року ФСБ опублікувала список цих підрозділів. У ньому, зокрема, опинилися фонди “Азіати Росії”, “Вільна Бурятія”, “Вільна Якутія”, ”Ліга вільних націй”, “Вільний Ідель-Урал” та інші.