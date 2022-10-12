ФСБ назвала ім’я організатора “теракту” на Кримському мосту

Російська ФСБ повідомила про затримання п’яти громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії в рамках розслідування справи про теракт на Кримському мосту, організатором теракту названо українську військову розвідку.

Затримані брали участь у підготовці злочину, оголосила спецслужба у середу.

У ФСБ заявили, що спільно зі Слідчим комітетом встановлено, що “організатором теракту на Кримському мосту було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура”.

За даними ФСБ, вибуховий пристрій було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22770 кг і на початку серпня “відправлено з морського порту м. Одеси до болгарського м. Русі за контрактом № 02/08/2022 між ТОВ” УА” (м. Київ) та “Baltex Capital S.A.”

До організації переправлення вантажу з Болгарії до порту м. Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Цюркало Михайло Володимирович, 1975 р.н., Ковач Денис Олегович, 1979 р.н., Соломко Роман Іванович, 1971 р. .р., громадяни Грузії Іносарідзе Сандро, брокер на ім’я “Леван” та громадянин Вірменії Терчанян Артур, 1985 р.н.

З 29 вересня по 3 жовтня 2022 р. у м. Єревані в терміналі “Трансальянс” вантаж був розмитнений за правилами ЄврАзЕС і здійснено заміну документів, після чого його відправником вже було ТОВ “ГУ АР ДЖІ ГРУП” (Республіка Вірменія, м. Алаверді) , а одержувачем ТОВ “Лідер” (м. Москва)”, – повідомили у спецслужбі.

Надалі, зазначили у ФСБ, на зареєстрованому в Грузії вантажному автомобілі DAF 4 жовтня вантаж перетнув російсько-грузинський кордон у пункті пропуску “Верхній Ларс” і 6 жовтня був доставлений та розвантажений на оптовій базі Армавіра Краснодарського краю.

“7 жовтня цього року за сприяння Р. Соломка, громадянина України Злоба Володимира Васильовича, 1987 р.н., та ще п’ятьох встановлених громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ “ПЕК-34″ (м. Ульяновськ) , а одержувачем неіснуюча фірма у Республіці Крим”, – повідомляє ФСБ.

У спецслужбі заявили, що цього ж дня палети були завантажені у вантажний автомобіль громадянина Росії Юсубова Махіра, 1971 р.н., “який виїхав до м. Сімферополя, а 8 жовтня 2022 р. о 06:03 під час проходження Кримським мостом був здійснено підрив”.

При цьому контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся Іваном Івановичем, який використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний в мережі Інтернет, так і зареєстрований на громадянина України жителя м. Кременчук Андрійченко Сергія Володимировича, 1988 р.н.”, – вважають у ФСБ.

У спецслужбі наголосили, що розслідування теракту триває, а всі його організатори та співучасники, “зокрема іноземні громадяни, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до російського законодавства”.

Вранці 8 жовтня на автомобільній частині Кримського мосту стався підрив вантажного автомобіля, після чого спалахнули паливні цистерни залізничного складу. Обрушилися два прольоти автомобільного полотна гілки, що йде з Краснодара до Керчі. Автомобільна нитка з Керчі на Тамань вціліла.