У Криму дрони ГУР знищили три російські РЛС і десантний катер

ГУР оприлюднило відео операції, на якому видно знищення російських радарів і техніки. У відомстві наголосили, що українська розвідка продовжує послідовно послаблювати російську систему ППО в Криму.

За даними розвідки, дрони «Примар» майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили три радіолокаційні станції противника й десантний катер.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» здійснив чергову операцію на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило ГУР МО України .