У Криму дрони ГУР знищили три російські РЛС і десантний катер

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» здійснив чергову операцію на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило ГУР МО України.
За даними розвідки, дрони «Примар» майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили три радіолокаційні станції противника й десантний катер.
Під удар потрапили:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»;
- РЛС П-18 «Тєрєк»;
- РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;
- десантний катер «БК-16».
ГУР оприлюднило відео операції, на якому видно знищення російських радарів і техніки. У відомстві наголосили, що українська розвідка продовжує послідовно послаблювати російську систему ППО в Криму.