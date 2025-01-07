Політика

Французька популістка Ле Пен потрапила у морську аварію, – BFMTV
7 Січня 2025 10:55
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франція
Марін Ле Пен / Фото: Rassemblement National

Правопопулістка Марін Ле Пен потрапила в морську аварію під час візиту до заморської території Франції — острова Майотта, що відновлюється після руйнівного урагану.

Як повідомляє BFMTV із посиланням на джерела, інцидент стався 7 січня вранці. Баржа, на якій перебувала Ле Пен, зіткнулася з іншим судном під час руху між островами архіпелагу. Удар не спричинив серйозних пошкоджень.

За неофіційною інформацією, унаслідок аварії постраждали троє осіб, але сама Ле Пен не отримала травм.

Візит на Майотту був спрямований на обговорення місцевих проблем із владою та мешканцями.


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