Політика

Францію закликають надати Україні дозвіл атакувати російську територію своєю зброєю

20 Травня 2024 09:43
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франція, україна
Прапор Франції / Getty Images

Голова комітету у закордонних справах нижньої палати парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по території Росії.

Про це повідомляє Le Figaro.

Жан-Луї Бурланж виступив із заявою, у якій закликав Францію “вийти зі стану очікування і прийняти рішення більше не забороняти Україні атакувати територію Росії своєю зброєю.

“Час, здається, настав”, – зазначив він, наголосивши, що Париж “місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації”.

На його переконання, “зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії”.

“Право на самооборону виключає право на захист території агресора”, – пояснив він.


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