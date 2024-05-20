Францію закликають надати Україні дозвіл атакувати російську територію своєю зброєю

Голова комітету у закордонних справах нижньої палати парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по території Росії.

Про це повідомляє Le Figaro.

Жан-Луї Бурланж виступив із заявою, у якій закликав Францію “вийти зі стану очікування і прийняти рішення більше не забороняти Україні атакувати територію Росії своєю зброєю.

“Час, здається, настав”, – зазначив він, наголосивши, що Париж “місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації”.

На його переконання, “зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії”.

“Право на самооборону виключає право на захист території агресора”, – пояснив він.