Франція вивчає можливість направити Україні танки Leclerc

Уряд Франції опрацьовує варіант із можливою відправкою Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного представника французької влади.

“Це складне питання, і в Парижі його ще не вирішили. Але ми думаємо щодо цього”, – сказало джерело.

Він зазначив, що ситуацію може прояснити спільне засідання Кабмінів Франції та ФРН, яке намічено на неділю.

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв поставити Києву “танки французького виробництва”. Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC – важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

Західні ЗМІ уточнювали, що хоча Польща та Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, для цього їм потрібно отримати дозвіл Берліна через ухвалені ФРН обмеження на експорт озброєнь.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами. У свою чергу віце-канцлер Роберт Хабек зазначав, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання танків у тому випадку, якщо спочатку свої танки передадуть США.

Politico повідомляло з посиланням на джерела, що танки M1 Abrams не увійдуть до чергового пакету військової допомоги Україні, про який влада США планує оголосити в п’ятницю.