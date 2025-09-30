Франція розслідує порушення санкцій танкером “тіньового флоту” РФ

Французька влада відкрила розслідування щодо нафтового танкера Boracay, який вважається частиною “тіньового флоту” Росії. Судно, що перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, наразі стоїть на якорі біля Сен-Назера на західному узбережжі Франції.

Про це повідомляє Reuters.

“Після підозри у порушенні санкцій судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває”, – йдеться в заяві ВМС Франції.

Реклама

Реклама

У жовтні 2024 року та у лютому 2025 року Велика Британія та ЄС наклали санкції на цей нафтовий танкер. Судно було пов’язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів і “брало участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України, або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки”.

Раніше судно називалося Kiwala, але в грудні 2024 року його перейменували на Boracay, в деяких базах даних судноплавства його називають Pushpa. Воно є частиною так званого тіньового флоту – мережі старих танкерів, задіяних у торгівлі російською нафтою, власник яких невідомий і які зазвичай не мають страхування.