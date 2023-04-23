Політика

Франція просить Китай пояснити позицію щодо суверенітету пострадянських країн через заяву посла

23 Квітня 2023 16:47
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китай, франція

У Франції висловили стурбованість через заяву китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції, яку оприлюднив депутат Бенджамін Хаддад.

“Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так”, – сказано у заяві.

МЗС Франції зазначає, що висловлює повну солідарність з усіма союзниками та зацікавленими партнерами, які здобули довгоочікувану незалежність після десятиліть гноблення.

“Що стосується конкретно України, то вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включно з Китаєм, після розпаду СРСР як нова держава-член Організації Об’єднаних Націй”, – зазначили в МЗС.

У Франції також підкреслили, що анексія Криму Росією в 2014 році є незаконною з точки зору міжнародного права. До того ж, статут ООН, заснований на принципі суверенітету і територіальної цілісності, забороняє захоплення території силою.


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