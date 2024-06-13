ФОПам назвали умови бронювання працівників

Фізична особа-підприємець, яка хоче забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Це передбачено законопроектами, які зареєстрував у Верховній Раді голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха разом із колегами, повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що законопроєкт № 11332 передбачає впровадження спеціального збору за бронювання військовозобов’язаних, його метою є створення прозорого механізму бронювання військовозобов’язаних працівників, а також збільшення надходжень до державного бюджету України, що будуть спрямовані на потреби безпеки та оборони.

Разом із тим, слід зазначити, що законодавці пропонують доручити саме Кабміну затверджувати особливості бронювання суб’єктів господарювання та/або їх найманих працівників. Це означає, що Уряд зможе встановлювати додаткові деталі для такого бронювання.