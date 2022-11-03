Суспільство

Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів, при плані – 50

3 Листопада 2022 20:43
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притула

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.

Про це Притула розказав у Facebook.

Директорка фонду Анна Гвоздяр у розмові з Притулою повідомила, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.

Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.

Всього було зібрано 236 мільйонів гривень.

“Ми зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 “спартанів”, і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване”, – заінтригував Притула.

Він додав, що Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan в якості матеріально-технічної допомоги.


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