У Харківському військовому шпиталі запрацює новий томограф, придбаний за кошти збору Фонду Сергія Притули

У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові встановили новий комп’ютерний томограф. Його закупив Гуманітарний фонд Сергія Притули завдяки всеукраїнському збору, що стартував навесні після виходу з ладу єдиного апарата у шпиталі.

Потреба у новому обладнанні стала критичною ще у травні, коли старий томограф повністю зупинився. Це поставило під загрозу життя поранених, адже у 100% випадків тяжкі та середні травми потребують обстеження на КТ. «Це не просто апарат. Це головний інструмент для збереження життя», – наголосив начальник клініки комп’ютерної та променевої діагностики шпиталю Олександр Ясинський.

Загальна сума збору становила 30 мільйонів гривень, але завдяки співпраці Фонду, керівництва шпиталю, Командування медичних сил ЗСУ та підтримці бізнесу придбати апарат вдалося значно дешевше – за 18,3 мільйона гривень, що майже на 10 мільйонів менше від ринкової вартості.

«Разом з українцями, у тісній співпраці з керівництвом госпіталю та партнерами Philips і “АФС Медицинтехнік” нам вдалося придбати обладнання, яке без перебільшення рятує людські життя», – зазначив Сергій Притула.

За словами заступника начальника шпиталю Вячеслава Курінного, без томографа сучасна бойова медицина не може існувати, адже від нього залежить проведення більшості оперативних втручань. Зараз лікарі виконують по 70–80 операцій на день, а навантаження на апарат у кілька разів перевищує довоєнні показники.

Керівниця фонду Марина Петриченко підкреслила, що це найбільша одиниця обладнання, яку фонд закуповував за час свого існування. Вона подякувала усім, хто долучився до збору, назвавши новий томограф «великою перемогою спільноти».

Нове обладнання вже встановлене у шпиталі й найближчим часом почне використовуватися для обстеження поранених військових.