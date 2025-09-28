“Збийте чортів літак”: Притула закликав НАТО демонструвати силу після серії інцидентів у Європі

Відомий волонтер та громадський діяч Сергій Притула у своєму дописі різко висловився щодо серії інцидентів у Європі за участю російських літаків і дронів. Він назвав це проявом гібридної війни Росії, мета якої — підірвати довіру до НАТО.

«Дрони в Данії, Норвегії і Нідерландах. МІГи в повітряному просторі Естонії. Російські літаки над польською буровою установкою. Це не випадковості. Це — гібридна війна, де ніхто не стріляє, але нерви у всіх на межі», — написав Притула.

За його словами, Кремль прагне показати, що НАТО — «не союз, а клуб за інтересами», і що у випадку загрози Альянс не здатний захистити своїх членів.

Притула закликав Захід не обмежуватися попередженнями й погрозами, а показати рішучість: «Збийте один чортів літак! І побачите — нічого не буде. Не буде третьої світової. Не буде балістичних ракет на Париж чи Лондон. Буде скрип зубами на росТБ і чергові погрози ядерною палкою».

Він нагадав, що Росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю у разі втручання Заходу, але ці погрози так і не реалізувала. «Ми воюємо на німецьких танках і американських літаках, маємо французькі гаубиці і британські ракети. А рускіє і далі тільки погрожують», — зазначив волонтер.

«Покажіть врешті-решт характер і силу! Збийте чортів літак!» — підсумував Притула.